Тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что решение IBU отстранить Екатерину Глазырину было неожиданным. Биатлонистка отсидела двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и хотела вернуться в спорт.

Сегодня IBU временно отстранил Глазырину после изучения базы данных московской антидопинговой лаборатории.

"Давайте дождёмся всё же решения, пока человек просто отстранён. Пускай разбираются руководители, я понятия не имею, как это происходит, просто не знаю. Мне сообщил ее личный тренер, я знать не знал ещё полтора часа назад. Для меня это шок", — сказал Шашилов.