Тренер женской сборной России Михаил Шашилов заявил, что решение IBU отстранить Екатерину Глазырину было неожиданным. Биатлонистка отсидела двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и хотела вернуться в спорт.
Сегодня IBU временно отстранил Глазырину после изучения базы данных московской антидопинговой лаборатории.
"Давайте дождёмся всё же решения, пока человек просто отстранён. Пускай разбираются руководители, я понятия не имею, как это происходит, просто не знаю. Мне сообщил ее личный тренер, я знать не знал ещё полтора часа назад. Для меня это шок", — сказал Шашилов.
Грибной сезон вот-вот уже начнется, и многие из нас планируют свои "охотничьи" маршруты за грибами. Следует запастись репеллентом от комаров, резиновыми сапогами, плащом и корзинкой. А вот ножик для того, чтобы срезать грибы, брать с собой не обязательно. Ведь представление о том, что грибы обязательно нужно срезать, - чистейшей воды заблуждение.