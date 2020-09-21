Бывший боец UFC Артём Лобов опубликовал в Instagram фотографию с российской певицей Зарой.
"Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё..." - так подписана фотография Лобова.
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Nothing can break a fighter when he made a promise to win for her ... Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё... #нравится❤️
Лобов, хороший друг Конора Макгрегора, сейчас выступает в кулачных боях. В промоушене BKFC выступал в 2019 году. Лобов провел три поединка, два из которых выиграл.