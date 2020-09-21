Артём Лобов намекнул на отношения с российской певицей

Бывший боец UFC Артём Лобов опубликовал в Instagram фотографию с российской певицей Зарой.

"Ничто не может сломить бойца, когда дал обещание выиграть ради неё..." - так подписана фотография Лобова.

Лобов, хороший друг Конора Макгрегора, сейчас выступает в кулачных боях. В промоушене BKFC выступал в 2019 году. Лобов провел три поединка, два из которых выиграл.