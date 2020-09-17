Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин планирует провести переговоры с клубом по новому контракту. Обсуждение ожидается сложное из-за запроса капитана команды по зарплате, сообщает Russian Machine Never Breaks.
Овечкин хочет получить контракт с заработком в 12 млн долларов в год. Это сделает его самым высокооплачиваемым россиянином в НХЛ. Сейчас рекордный контракт принадлежит форварду "Рейнджерс" Артемию Панарину — 11,6 млн долларов.
При этом Овечкин ещё не решил, как ему действовать, — напрямую с клубом или через агента. Его многолетний партнёр по "Вашингтону" Никлас Бэкстрем заключил контракт с "Кэпиталз" на пять лет через агентство и остался им доволен.
Директор Центра изучения и интеграции "Северная Евразия" Алексей Дзермант, который сейчас находится в Минске, рассказал главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой о том, что у них там, в Белоруссии, происходит.