Резцова не выходит на связь со сборной, но выступит на летнем ЧР

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, мать биатлонистки Кристины Резцовой, рассказала о подготовке дочери к сезону. По её словам, 24-летняя спортсменка собирается принять участие в летнем чемпионате России, который состоится в Тюмени с 19 по 22 сентября.

Ранее тренер женской сборной Михаил Шашилов заявил, что биатлонистка не выходит на связь, поэтому он не отслеживает подготовку спортсменки к турниру.

"Кристина никуда не пропала, сейчас она находится на самоподготовке, как и Екатерина Юрлова. Так что все нормально: она готовится и хочет приехать на летний чемпионат России", — заявила Анфиса Резцова.

Резцова в сборной России

Кристина Резцова в прошлом сезоне дебютировала на этапах Кубка мира в прошлом сезоне. Лучшие результаты спортсменки: