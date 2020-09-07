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Резцова не выходит на связь со сборной, но выступит на летнем ЧР

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, мать биатлонистки Кристины Резцовой, рассказала о подготовке дочери к сезону. По её словам, 24-летняя спортсменка собирается принять участие в летнем чемпионате России, который состоится в Тюмени с 19 по 22 сентября.

Резцова не выходит на связь со сборной, но выступит на летнем ЧР

Ранее тренер женской сборной Михаил Шашилов заявил, что биатлонистка не выходит на связь, поэтому он не отслеживает подготовку спортсменки к турниру.

"Кристина никуда не пропала, сейчас она находится на самоподготовке, как и Екатерина Юрлова. Так что все нормально: она готовится и хочет приехать на летний чемпионат России", — заявила Анфиса Резцова.

Резцова в сборной России

Кристина Резцова в прошлом сезоне дебютировала на этапах Кубка мира в прошлом сезоне. Лучшие результаты спортсменки:

  • спринт — 19-е место;
  • преследование — 18-е место;
  • индивидуальная гонка — 27-е место;
  • женская эстафета — 2-е место;
  • синглмикст — 13-е место.
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