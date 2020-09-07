Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Венгрией в матче Лиги наций (3:2). По его словам, команда еле отскочила, когда во втором тайме пропустила два гола.
"Игра была очень хорошая, качественная. Но после счёта 3:0 успокоились, плюс, со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили", — приводит ТАСС слова Федуна.
Сборная России одержала вторую победу в Лиге наций. Ранее команда победила Сербию со счётом 3:1. Россияне занимают первое место в группе с шестью очками.
В октябре команда Черчесова примет на своём поле сборные Венгрии и Турции.
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