Федун считает, что сборная России "еле отскочила" в матче с Венгрией

Владелец "Спартака" Леонид Федун прокомментировал победу сборной России над Венгрией в матче Лиги наций (3:2). По его словам, команда еле отскочила, когда во втором тайме пропустила два гола.

"Игра была очень хорошая, качественная. Но после счёта 3:0 успокоились, плюс, со стороны Станислава Черчесова были довольно странные замены, которые сломали игру, мы еле отскочили", — приводит ТАСС слова Федуна.

Сборная России одержала вторую победу в Лиге наций. Ранее команда победила Сербию со счётом 3:1. Россияне занимают первое место в группе с шестью очками.

В октябре команда Черчесова примет на своём поле сборные Венгрии и Турции.