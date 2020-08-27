Шарапова и дочь Федуна вошли в рейтинг богатейших женщин России

Журнал "Форбс" представил обновлённый рейтинг богатейших женщин России. Как и ранее, список из 25 человек возглавляет Елена Батурина, состояние которой оценивается в 1,3 млрд долларов.

На второй строчке Татьяна Бакальчук, владелица Wildberries. Состояние бизнесвумен возросло до 1,1 млрд долларов.

На третьем месте Екатерина Федун — новичок рейтинга. Ранее девушка получила 2% акций "Лукойла" от своего отца Леонида Федуна, владельца московского "Спартака".

Также в рейтинге присутствует одна спортсменка. На 25 строчке экс-теннисистка Мария Шарапова, которая в 2020 году завершила карьеру. Несмотря на отсутствие заработков от турниров, бывшая первая ракетка мира успешно ведёт бизнес.

Рейтинг богатейших женщин России