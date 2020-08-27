Определился один из возможных соперников "Краснодара" в Лиге чемпионов

После завершения матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов стал известен возможный соперник "Краснодара" в 4-м раунде. УЕФА в этом сезоне из-за пандемии коронавируса изменил не только схему проведения отбора, но и даты жеребьёвок.

Жеребьёвка 3-го отборочного раунда состоится 31 августа, а 4-го раунда — 1 сентября. При определении пар команд УЕФА разделяет их на две группы — сеяных и несеяных.

Третий отборочный раунд Лиги чемпионов

Сеяные — "Бенфика" (Португалия), "Динамо" (Украина), "Гент" (Бельгия).

Несеяные — "Рапид" (Австрия), ПАОК (Греция), АЗ (Голландия).

Третий раунд будет состоять из одного матча. Игры пройдут 15 и 16 сентября.

Четвёртый отборочный раунд Лиги чемпионов

Сеяные — "Бенфика", "Динамо".

Несеяные — "Гент", "Краснодар".

В связи с тем, что жеребьёвка 4-го раунда пройдёт до матчей 3-го раунда, определить пары соперников в 4-м раунде можно уже сейчас. Тем более УЕФА продолжает разводить команды из России и Украины.

Из-за этого у "Краснодара" нет другого варианта, как встретиться с победителем пары 3-го раунда, в которой будет играть "Бенфика".

Победитель матча с "Бенфикой" — "Краснодар".

Победитель матча с "Динамо" — Победитель матча с "Гентом".

Команды в 4-м раунде сыграют по привычной схеме — дома и на выезде. Первые матчи состоятся 22-23 сентября, ответные — 29-30 сентября.