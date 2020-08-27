После завершения матчей 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов стал известен возможный соперник "Краснодара" в 4-м раунде. УЕФА в этом сезоне из-за пандемии коронавируса изменил не только схему проведения отбора, но и даты жеребьёвок.
Жеребьёвка 3-го отборочного раунда состоится 31 августа, а 4-го раунда — 1 сентября. При определении пар команд УЕФА разделяет их на две группы — сеяных и несеяных.
Третий раунд будет состоять из одного матча. Игры пройдут 15 и 16 сентября.
В связи с тем, что жеребьёвка 4-го раунда пройдёт до матчей 3-го раунда, определить пары соперников в 4-м раунде можно уже сейчас. Тем более УЕФА продолжает разводить команды из России и Украины.
Из-за этого у "Краснодара" нет другого варианта, как встретиться с победителем пары 3-го раунда, в которой будет играть "Бенфика".
Команды в 4-м раунде сыграют по привычной схеме — дома и на выезде. Первые матчи состоятся 22-23 сентября, ответные — 29-30 сентября.
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