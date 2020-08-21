Чемпион мира по борьбе выгнал жену со свадьбы

Свадьба чемпиона мира по борьбе Заурбека Сидакова во Владикавказе завершилась скандалом. Спортсмен выгнал свою жену с торжественного мероприятия.

Инцидент произошёл после того, как на телефон Заурбека и его друзей пришло видео* непристойного содержания с участием девушки. Рассылавший ролики мужчина утверждал, что до замужества жена Сидакова работала в эскорте.

После просмотра видео Заурбек схватил жену за волосы и вывел её из ресторана. Родственники борца после этого отправили его в другой город, чтобы он "не натворил глупостей", сообщает "МК".

Выяснилось, что видео отправил бывший возлюбленный девушки. Она сама утверждает, что к экскорту не имела никакого отношения, а видео было записано специально для бывшего.

*"Правда.Ру" не может опубликовать видео с участием жены Сидакова.

Заурбек Сидаков

Сидаков выступает в категории до 74 кг. Он является участником сборной России и должен выступать за команду на Олимпиаде-2020 в Токио.

На счету Сидакова несколько наград крупных турниров: