Свадьба чемпиона мира по борьбе Заурбека Сидакова во Владикавказе завершилась скандалом. Спортсмен выгнал свою жену с торжественного мероприятия.
Инцидент произошёл после того, как на телефон Заурбека и его друзей пришло видео* непристойного содержания с участием девушки. Рассылавший ролики мужчина утверждал, что до замужества жена Сидакова работала в эскорте.
После просмотра видео Заурбек схватил жену за волосы и вывел её из ресторана. Родственники борца после этого отправили его в другой город, чтобы он "не натворил глупостей", сообщает "МК".
Выяснилось, что видео отправил бывший возлюбленный девушки. Она сама утверждает, что к экскорту не имела никакого отношения, а видео было записано специально для бывшего.
*"Правда.Ру" не может опубликовать видео с участием жены Сидакова.
Сидаков выступает в категории до 74 кг. Он является участником сборной России и должен выступать за команду на Олимпиаде-2020 в Токио.
На счету Сидакова несколько наград крупных турниров:
Лидер белорусской оппозиции, до недавнего времени бывшая домохозяйка Светлана Тихановская, сразу после выборов уехавшая из страны, "в добровольном изгнании" времени не теряет.