Назаров: "Латвия хочет украсть ЧМ у Белоруссии"

Экс-тренер СКА Андрей Назаров высказал свою позицию по поводу ситуации в Белоруссии. По его словам, несмотря на многочисленные советы снять минское "Динамо" с КХЛ, это нанесёт невосполнимый урон белорусскому хоккею.

Назаров отметил, что не видит другого варианта для Белоруссии, кроме компромиссного. Также тренер заявил, что Латвия поступает неправильно по вопросу чемпионата мира-2021. Власти соседней страны не хотят проводить турнир совместно с Минском.