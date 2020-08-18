Экс-тренер СКА Андрей Назаров высказал свою позицию по поводу ситуации в Белоруссии. По его словам, несмотря на многочисленные советы снять минское "Динамо" с КХЛ, это нанесёт невосполнимый урон белорусскому хоккею.
Назаров отметил, что не видит другого варианта для Белоруссии, кроме компромиссного. Также тренер заявил, что Латвия поступает неправильно по вопросу чемпионата мира-2021. Власти соседней страны не хотят проводить турнир совместно с Минском.
"Это серьезный звоночек. Получается, что всеми нами любимая и спокойная бывшая союзная республика Латвия хочет украсть чемпионат мира у соседа. Поэтому, если минское "Динамо" снимется с КХЛ, мировое первенство у них точно украдут", - приводит "Чемпионат" слова Назарова.
Нынешний президент Белоруссии Александр Лукашенко будет преследоваться по закону, если его вина будет доказана.