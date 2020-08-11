"Спартак" отдаст Мелкадзе "Ахмату" на один сезон

"Ахмат" договорился со "Спартаком" об аренде нападающего Георгия Мелкадзе. Футболист проведёт в Грозном следующий сезон, сообщает "Чемпионат".

Предыдущий сезон Мелкадзе отыграл в аренде в "Тамбове", но клуб не стал его выкупать по финансовым причинам. За тамбовскую команду форвард отыграл 20 матчей, в которых отдал три передачи и забил семь голов.

Мелкадзе в составе "Спартака" отыграл 22 матча, за "Спартак-2" выходил на поле 70 раз (21 гол).

Кроме "Тамбова", выступал в аренде в "Тосно". Вместе с командой завоевал Кубок России.