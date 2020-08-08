Абсолютный бойцовский чемпионат полностью прекратил сотрудничество с российским бойцом Романом Богатовым.
Об этом он сам сообщил ТАСС.
"Cегодня прислали сообщение, что разорвали контракт", — отметил спортсмен.
Менеджер бойца Саят Абдрахманов назвал две причины, по которым UFC мог разорвать контракт с его клиентом: запрещенные удары во время боя с Леонардо Сантосом, а также "неприемлемая" татуировка у одного из секундантов Богатова.
Белорусский лидер Александр Лукашенко привлёк к президентским выборам в стране слишком большое внимание.