UFC разорвал контракт с россиянином Богатовым

Абсолютный бойцовский чемпионат полностью прекратил сотрудничество с российским бойцом Романом Богатовым.

Об этом он сам сообщил ТАСС.

"Cегодня прислали сообщение, что разорвали контракт", — отметил спортсмен.

Менеджер бойца Саят Абдрахманов назвал две причины, по которым UFC мог разорвать контракт с его клиентом: запрещенные удары во время боя с Леонардо Сантосом, а также "неприемлемая" татуировка у одного из секундантов Богатова.