Урунов обещает "Спартаку" дополнительно 35 млн болельщиков

Новичок "Спартака" Остон Урунов прокомментировал переход из "Уфы". Сегодня полузащитник из Узбекистана подписал долгосрочный контракт с красно-белыми.

Урунов заявил, что его хорошо приняли в "Спартаке". Футболист поблагодарил генерального директора клуба Шамиля Газизова, который ранее пригласил игрока в "Уфу", а затем в московскую команду.

Полузащитник заявил, что теперь у "Спартака" будет около 35 миллионов фанатов в Узбекистане.