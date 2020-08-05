Новичок "Спартака" Остон Урунов прокомментировал переход из "Уфы". Сегодня полузащитник из Узбекистана подписал долгосрочный контракт с красно-белыми.
Урунов заявил, что его хорошо приняли в "Спартаке". Футболист поблагодарил генерального директора клуба Шамиля Газизова, который ранее пригласил игрока в "Уфу", а затем в московскую команду.
Полузащитник заявил, что теперь у "Спартака" будет около 35 миллионов фанатов в Узбекистане.
"Можно сказать, что у красно-белых появилось 35 миллионов новых болельщиков. Это всё население нашей страны", — приводит "СЭ" слова Урунова.
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