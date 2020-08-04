Матч за Суперкубок России смогут посетить 7 тыс. зрителей

Матч за Суперкубок России будет проводиться в присутствии зрителей. Игру между "Локомотивом" и "Зенитом" в Москве смогут посетить 7 тыс. зрителей.

"Согласно указу мэра от 9 июля, московские стадионы с 1 августа могут заполняться до 50% от общей вместимости с учетом соблюдения социального дистанцирования. Таким образом, на матче за Суперкубок России будут присутствовать около семи тысяч зрителей", — сообщили в пресс-службе РПЛ.

Игра состоится 7 августа в 19.00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе ЦСКА.