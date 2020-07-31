Украина планирует провести Олимпиаду в 2028 или 2030 году

Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины ведёт работу по подготовке заявки на участие в выборах страны-хозяйки Олимпийских игр 2028 или 2030 года. Вопрос прорабатывает глава НОК Сергей Бубка, сообщил министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что он прорабатывает вопрос приезда в страну главы МОК Томаса Баха. Об этом он рассказала на совещании у президента Владимира Зеленского. По мнению чиновника, это хороший способ подготовить заявку на проведение, сообщает "Лига.нет".