Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины ведёт работу по подготовке заявки на участие в выборах страны-хозяйки Олимпийских игр 2028 или 2030 года. Вопрос прорабатывает глава НОК Сергей Бубка, сообщил министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что он прорабатывает вопрос приезда в страну главы МОК Томаса Баха. Об этом он рассказала на совещании у президента Владимира Зеленского. По мнению чиновника, это хороший способ подготовить заявку на проведение, сообщает "Лига.нет".
"Что будет дальше? С ЧВК разберутся; невиновных, надеюсь, отпустят; последние выборы проведут, но своими же руками Плошчу/Майдан сделали практически неизбежной...".