У Кокорина три выгодных предложения от "Спартака", "Динамо" и "Локо"

Московские клубы продолжают борьбу за нападающего Александра Кокорина. По сведениям СМИ, у футболиста есть сразу три выгодных предложения.

В минувшем сезоне форвард провёл 10 матчей в составе "Сочи", в которых забил семь мячей. Первого августа футболист станет свободным агентом и сможет подписать контракт с любой командой.

Три года — от "Спартака"

Красно-белые предложили Кокорину контракт на три года и выразили готовность выполнить его финансовые условия, сообщает "Чемпионат". Ранее информацию о переговорах между футболистом и "Спартаком" подтвердили другие источники.

Четыре миллиона — от "Локомотива"

"Локомотив" предложил футболисту контракт с подъёмными в размере 4 млн евро. Это наиболее выгодный вариант для Кокорина, так как деньги он получит сразу, сообщает "Спорт-Экспресс".

Ранее появилась информация о том, что переговоры с Кокориным провёл тренер "Локо" Марко Николич. Кроме подписного бонуса, у игрока появится шанс выйти на поле в матче Лиги чемпионов.

10 млн за три года — от "Динамо"

Бело-голубые предложили Кокорину контракт на три года. За это время форвард заработает 10 млн евро, сообщает "РБ-Спорт".

Футболист взял время для принятия решения. Свой выбор форвард сделает после того, как проведёт переговоры с "Зенитом".