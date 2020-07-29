Московские клубы продолжают борьбу за нападающего Александра Кокорина. По сведениям СМИ, у футболиста есть сразу три выгодных предложения.
В минувшем сезоне форвард провёл 10 матчей в составе "Сочи", в которых забил семь мячей. Первого августа футболист станет свободным агентом и сможет подписать контракт с любой командой.
Красно-белые предложили Кокорину контракт на три года и выразили готовность выполнить его финансовые условия, сообщает "Чемпионат". Ранее информацию о переговорах между футболистом и "Спартаком" подтвердили другие источники.
"Локомотив" предложил футболисту контракт с подъёмными в размере 4 млн евро. Это наиболее выгодный вариант для Кокорина, так как деньги он получит сразу, сообщает "Спорт-Экспресс".
Ранее появилась информация о том, что переговоры с Кокориным провёл тренер "Локо" Марко Николич. Кроме подписного бонуса, у игрока появится шанс выйти на поле в матче Лиги чемпионов.
Бело-голубые предложили Кокорину контракт на три года. За это время форвард заработает 10 млн евро, сообщает "РБ-Спорт".
Футболист взял время для принятия решения. Свой выбор форвард сделает после того, как проведёт переговоры с "Зенитом".
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