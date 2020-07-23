"Краснодар" во второй раз вышел в Лигу чемпионов

"Краснодар" в заключительном туре чемпионата РПЛ завоевал путёвку в квалификацию Лиги чемпионов. Команда победила "Ахмат" со счётом 4:0 и не позволила приблизиться к себе московский ЦСКА.

Краснодарцы во второй раз подряд выходят в Лигу чемпионов. В прошлом сезоне попытка пробиться в главный еврокубок завершилась неудачей. "Быки" прошли в 3-м раунде квалификации "Порту", но в 4-м уступили греческому "Олимпиакосу".

3-й раунд. "Краснодар" — "Порту" — 0:1, 3:2.

4-й раунд. "Олимпиакос" — "Краснодар" — 4:0, 2:1.

Всего это седьмой выход "быков" в еврокубки. Лучшее достижение клуба — 1/8 финала Лиги Европы.

Квалификация Лиги чемпионов

В этом сезоне отбор в Лигу чемпионов будет необычным из-за переносов связанных с пандемией. 3-й раунд будет состоять из одного матча. "Краснодару" на этой стадии может достаться один из соперников: