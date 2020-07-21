Геращенко рассказал подробности захвата заложников в Луцке

Замглавы министра внутренних дел Украины Антон Геращенко сообщил подробности захвата автобуса с заложниками в Луцке. Ранее появилась информация о том, что неизвестный мужчина удерживает людей в автобусе в центре города.

По словам Геращенко, в Сети захватчик известен под псевдонимом Максим Плохой. Он выступает против "системы" и подписан на различные религиозные паблики. Также в Интернете есть книга "Философия преступника", в которой Максим Плохой описывает свой жизненный путь.

В МВД проводят проверку и выясняют реальное имя захватчика. Есть вероятность того, что человек состоит на учёте у психиатра, сообщает Strana.ua.

По последней информации, мужчина не выдвигает каких-либо конкретных требований. Сейчас в Луцк отправился министр МВД Арсен Аваков.