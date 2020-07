Федерация футбола Италии вынесла решение о дисквалификации игрока "Лацио" Патрика Габаррона. Он отстранен на четыре матча за укус соперника во время игры против "Лечче".

Габаррона удалили после того, как он укусил футболиста "Лечче" Джулио Донати. За неспортивное поведение от также оштрафован на 10 тыс. евро.

Lazio's Patric is being sent off for biting a Lecce player! 🔴

An astonishing moment as Lazio's title dream is fading away.#LiveOnStrive pic.twitter.com/ALlEUv0fEJ