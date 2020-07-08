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Спорт » Командные виды » Баскетбол

Центровой Тимофей Мозгов сообщил о своих планах на будущее. После восстановления от травмы баскетболист намерен остаться в "Химках".

Сейчас игрок находится в подмосковном клубе, но неофициально. Мозгов после продолжительной карьеры в НБА вернулся в "Химки", но не провёл ни одной игры из-за травмы.

"Я в "Химках" вроде бы как. Сейчас неофициально, но в "Химках". Туда и вернусь. По времени — не хочу загадывать. Все зависит от того, как пройдет реабилитация. Как только почувствую себя здоровым, сразу начну играть!" — приводит "Советская Адыгея" слова Мозгова.

Карьера Мозгова

Центровой выступал за "Химки" с 2006 по 2012 год с перерывами на НБА. В американском баскетболе выступал за:

  • "Нью-Йорк Кингз";
  • "Денвер Наггетс";
  • "Кливленд Кавальерс" (чемпион-2016);
  • "Лос-Анджелес Лейкерс";
  • "Бруклин Нетс".
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