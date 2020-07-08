Мозгов рассказал о своей следующей команде

Центровой Тимофей Мозгов сообщил о своих планах на будущее. После восстановления от травмы баскетболист намерен остаться в "Химках".

Сейчас игрок находится в подмосковном клубе, но неофициально. Мозгов после продолжительной карьеры в НБА вернулся в "Химки", но не провёл ни одной игры из-за травмы.

"Я в "Химках" вроде бы как. Сейчас неофициально, но в "Химках". Туда и вернусь. По времени — не хочу загадывать. Все зависит от того, как пройдет реабилитация. Как только почувствую себя здоровым, сразу начну играть!" — приводит "Советская Адыгея" слова Мозгова.

Карьера Мозгова

Центровой выступал за "Химки" с 2006 по 2012 год с перерывами на НБА. В американском баскетболе выступал за: