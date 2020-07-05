Этери Тутберидзе вошла в список самых токсичных тренеров мира, составленный японской версией журнала Elle.

"Российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе давно критикуют за то, что ее воспитанницы берут медали в раннем возрасте, до возрастного изменения тела, а потом пропадают. Некоторые из этих спортсменок страдают от расстройств питания и очень рано завершают карьеру", — сказано в статье.