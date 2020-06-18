Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал об уходе Юрия Сёмина из "Локомотива". По его словам, главный тренер не устраивал руководителей, которые хотят делить бюджет клуба.
Сёмин работал в киевском "Динамо" дважды. По словам Суркиса, у него с тренером остались хорошие отношения.
"Когда я поздравлял Семина с днем рождения, у него еще не закончилась эпопея с "Локомотивом". Там простые вещи происходят. Люди там хотят делить не свои деньги, государственные деньги. А он их не устраивает. Знаете, почему? Семин профессионал, он всегда предпочтет профессионального футболиста, чем 10 миллионов себе и игрока похуже.
Он до мозга костей предан футболу. У меня с ним шикарные отношения", — заявил Суркис в интервью на Youtube-канале "ТаТоТаке".
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