Суркис: "В "Локомотиве" хотят делить государственные деньги"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал об уходе Юрия Сёмина из "Локомотива". По его словам, главный тренер не устраивал руководителей, которые хотят делить бюджет клуба.

Сёмин работал в киевском "Динамо" дважды. По словам Суркиса, у него с тренером остались хорошие отношения.

"Когда я поздравлял Семина с днем рождения, у него еще не закончилась эпопея с "Локомотивом". Там простые вещи происходят. Люди там хотят делить не свои деньги, государственные деньги. А он их не устраивает. Знаете, почему? Семин профессионал, он всегда предпочтет профессионального футболиста, чем 10 миллионов себе и игрока похуже. Он до мозга костей предан футболу. У меня с ним шикарные отношения", — заявил Суркис в интервью на Youtube-канале "ТаТоТаке".