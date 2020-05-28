UFC отказал Макгрегору в чемпионском поединке

Глава UFC Дана Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не сможет получить чемпионский бой в полусреднем весе. В последнем бою бывший чемпион за 40 секунд отправил в нокаут Дональда Серроне.

Уайт отметил, что соперник чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана пока неизвестен, но точно им не станет Макргегор. Ирландец занимает 14-е место в рейтинге этой весовой категории.

"Следующим соперником Усмана станет кто-то из этих бойцов: Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс. Кто-то из них, но не Конор Макгрегор", — приводит ESPN слова Уайта.

Конор Макгрегор

Ирландец был чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе. Он провёл 26 боёв, из которых 22 выиграл.

В полусреднем весе, кроме поединка с Серроне, провёл два боя с Нэйтом Диасом — одна победа и одно поражение.