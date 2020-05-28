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Источник Правда.Ру

Макгрегор принял вызов на бой Андерсона Силвы

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на вызов бразильского бойца Андерсона Силвы. Ранее ирландец назвал потенциального соперника лучшим в истории смешанных единоборств.

"Я принимаю", — написал Макгрегор в Twitter.

Андерсон Силва

Бразилец активно выступал в единоборствах с 1997 по 2013 год. После этого за шесть лет провёл пять боёв.

Силва был чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 10 удачных защит титула.

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Майк Тайсон устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Боксёр Майк Тайсон принял участие в шоу All Elite Wrestling Dynamite, которое вернулось на американские телеэкраны после перерыва из-за пандемии. В шоу также приняли участие бойцы UFC Витор Белфорд и Генри Сехудо.

бокс рестлинг майк тайсон

Мать Неймара простила 23-летнего киберспортсмена

Спорт » Командные виды » Футбол

Мама нападающего "ПСЖ" Неймара снова встречается с киберспортсменом Тиаго Рамосом. Надин Гонсалвес простила 23-летнего парня после измены, сообщает Mundo Deportivo.

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Тайсон Фьюри согласился на бой с Майком Тайсоном

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Британский боксёр Тайсон Фьюри дал своё согласие на бой с 53-летним американцем Майком Тайсоном. Вместе с тем действующий чемпион WBC отметил, что из этой идеи вряд ли что-то получится.

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UFC отказал Макгрегору в чемпионском поединке

Спорт » Одиночные виды » Единоборства

Глава UFC Дана Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не сможет получить чемпионский бой в полусреднем весе. В последнем бою бывший чемпион за 40 секунд отправил в нокаут Дональда Серроне.

Уайт отметил, что соперник чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана пока неизвестен, но точно им не станет Макргегор. Ирландец занимает 14-е место в рейтинге этой весовой категории.

"Следующим соперником Усмана станет кто-то из этих бойцов: Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс. Кто-то из них, но не Конор Макгрегор", — приводит ESPN слова Уайта.

Конор Макгрегор

Ирландец был чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе. Он провёл 26 боёв, из которых 22 выиграл.

В полусреднем весе, кроме поединка с Серроне, провёл два боя с Нэйтом Диасом — одна победа и одно поражение.

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Эксперт: потенциал ИП, которые закрылись, необходимо использовать

Экономика

Около 20% индивидуальных предпринимателей России потеряют или уже потеряли свой бизнес из-за кризиса. Потенциал этих людей необходимо использовать.

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