Боец смешанных единоборств Конор Макгрегор ответил на вызов бразильского бойца Андерсона Силвы. Ранее ирландец назвал потенциального соперника лучшим в истории смешанных единоборств.
"Я принимаю", — написал Макгрегор в Twitter.
Бразилец активно выступал в единоборствах с 1997 по 2013 год. После этого за шесть лет провёл пять боёв.
Силва был чемпионом UFC в среднем весе. На его счету 10 удачных защит титула.
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Глава UFC Дана Уайт заявил, что ирландский боец Конор Макгрегор не сможет получить чемпионский бой в полусреднем весе. В последнем бою бывший чемпион за 40 секунд отправил в нокаут Дональда Серроне.
Уайт отметил, что соперник чемпиона в полусреднем дивизионе Камару Усмана пока неизвестен, но точно им не станет Макргегор. Ирландец занимает 14-е место в рейтинге этой весовой категории.
"Следующим соперником Усмана станет кто-то из этих бойцов: Колби Ковингтон, Хорхе Масвидаль, Леон Эдвардс. Кто-то из них, но не Конор Макгрегор", — приводит ESPN слова Уайта.
Ирландец был чемпионом UFC в полулёгком и лёгком весе. Он провёл 26 боёв, из которых 22 выиграл.
В полусреднем весе, кроме поединка с Серроне, провёл два боя с Нэйтом Диасом — одна победа и одно поражение.
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