Глава МОК Томас Бах заявил, что Олимпиада-2020 может пройти только в те сроки, которые были оглашены ранее. Из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли игры на лето 2021 года. Соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа.
По словам Баха, если проведение в эти сроки станет невозможным, то будет принято решение о полной отмене Олимпийских игр.
"Нельзя вечно нанимать 3-5 тысяч человек в оргкомитет Игр. Невозможно каждый год менять спортивный график в абсолютно всех федерациях в мире. В спорте не может быть определённости. Мы должны быть готовы к разным сценариям, но точно ясно, что Игры начнутся в июле следующего года", — приводит ВВС слова Баха.
Также глава МОК заявил, что организаторам еще необходимо проработать план проведения соревнований с учётом коронавируса. Возможно, потребуются ограничительные меры для спортсменов.
"Рассматриваем разные сценарии мер по здравоохранению, которые могут понадобиться. Возможно, это будет карантин. Это сложная задача. Когда мы будем понимать, как будет выглядеть мир 23 июля 2021 года, огласим свой план", — заявил Бах.
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