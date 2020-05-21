Глава МОК допустил полную отмену Олимпиады-2020

Глава МОК Томас Бах заявил, что Олимпиада-2020 может пройти только в те сроки, которые были оглашены ранее. Из-за пандемии коронавируса организаторы перенесли игры на лето 2021 года. Соревнования должны состояться с 23 июля по 8 августа.

По словам Баха, если проведение в эти сроки станет невозможным, то будет принято решение о полной отмене Олимпийских игр.

"Нельзя вечно нанимать 3-5 тысяч человек в оргкомитет Игр. Невозможно каждый год менять спортивный график в абсолютно всех федерациях в мире. В спорте не может быть определённости. Мы должны быть готовы к разным сценариям, но точно ясно, что Игры начнутся в июле следующего года", — приводит ВВС слова Баха.

Также глава МОК заявил, что организаторам еще необходимо проработать план проведения соревнований с учётом коронавируса. Возможно, потребуются ограничительные меры для спортсменов.