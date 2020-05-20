Издание The Times назвало причину переноса исполкома УЕФА с 25 мая на 17 июня. Два города не смогли предоставить организации гарантии проведения матчей турнира в 2021 году.
Проблемы возникли с Лондоном и Амстердамом. Ранее УЕФА из-за пандемии коронавируса перенёс чемпионат Европы, который должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года.
В Амстердаме на "Йохан Кройф Арене" должны пройти три матча группы С с участием сборной Нидерландов, а также игра 1/8 финала Евро-2020.
Стадион "Уэмбли" в Лондоне должен принять три матча сборной Англии на групповом этапе, игру 1/8 финала, два полуфинала и финал.
Кроме этих двух городов, матчи Евро-2020 должны пройти ещё в десяти городах:
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