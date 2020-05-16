Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и около недели находился в коме..
Об этом рассказал друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов.
Сейчас медики вывели Нурмагомедова-старшего из комы. Его состояние оценивают как тяжелое. Он не может разговаривать.
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Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.