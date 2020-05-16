Отец Нурмагомедова перенес инсульт и неделю находился в коме

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов перенес инсульт и около недели находился в коме..

Об этом рассказал друг семьи Нурмагомедовых Рамазан Рабаданов.

Сейчас медики вывели Нурмагомедова-старшего из комы. Его состояние оценивают как тяжелое. Он не может разговаривать.