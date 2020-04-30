Ушакова рассказала об иске к Кокорину и Мамаеву

Телеведущая Ольга Ушакова прокомментировала информацию по поводу иска к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. По словам девушки, она лично не занимается этим вопросом.

Дело ведёт юрист Ушаковой, а она находится на самоизоляции. Телеведущая удивилась тому, что информация об иске вызвала такой резонанс в СМИ.

"Вероятно, что только сегодня заявление попало в суд, поэтому пошли эти разговоры. Мы тоже удивились, что пришлось подавать в суд по такому вопросу. Я вообще не участвую лично в этом деле, у меня четверо детей по лавкам и карантин. Я вообще удивлена, что такая "важная" новость попала в прессу", — заявила Ушакова в интервью "Газете.Ру".

Ранее сообщалось, что иск в Савёловский суд подан с требованием возместить ущерб за повреждение автомобиля. Ушакова требует компенсацию в размере около 320 тыс. рублей.

В октябре 2018 года Кокорин и Мамаев вместе с друзьями избили водителя ведущей Виталия Соловчука. Во время драки они разбили стекло "Мерседеса". Также был кровью испачкан салон авто.