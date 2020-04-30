Пресс-служба Савёловского суда подтвердила наличие иска ведущей Ольги Ушаковой (Маслий) к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Ответчиками в этом деле значатся также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, которые были в компании 8 октября 2018 года.
Тогда Кокорин и Мамаев с друзьями избили водителя Ушаковой Виталия Соловчука. Суд признал их виновными в хулиганстве и нанесении побоев. Футболисты отбыли наказание и в сентябре 2019 года вышли на свободу по УДО.
Сейчас Ушакова требует возместить ущерб за повреждения автомобиля "Мерседес". Как ранее сообщала "Правда.Ру", в результате инцидента было разбито стекло машины и запачкан салон. Девушка требует чуть более 320 тыс. рублей.
"В производстве суда иск Маслий О. В. К Кокорину А. А., Кокорину К. К., Мамаеву П. К., Протасовицкому А. С. о взыскании солидарно имущественного вреда в размере 321 075,03 руб. Подготовка дела к судебному разбирательству назначена на 06.05.2020 в 15:15", — говорится в заявлении суда для РБК.
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