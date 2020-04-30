В суде рассказали об иске Ушаковой к Кокорину и Мамаеву

Пресс-служба Савёловского суда подтвердила наличие иска ведущей Ольги Ушаковой (Маслий) к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. Ответчиками в этом деле значатся также Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий, которые были в компании 8 октября 2018 года.

Тогда Кокорин и Мамаев с друзьями избили водителя Ушаковой Виталия Соловчука. Суд признал их виновными в хулиганстве и нанесении побоев. Футболисты отбыли наказание и в сентябре 2019 года вышли на свободу по УДО.

Сейчас Ушакова требует возместить ущерб за повреждения автомобиля "Мерседес". Как ранее сообщала "Правда.Ру", в результате инцидента было разбито стекло машины и запачкан салон. Девушка требует чуть более 320 тыс. рублей.