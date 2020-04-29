Рестарт Бундеслиги может сорваться из-за новой вспышки коронавируса

Возобновление чемпионата Германии по футболу, которое было намечено на 9 мая, находится под большим вопросом. Планы Бундеслиги может сорвать новая вспышка коронавируса после ослабления ограничений.

В последние дни в Германии снова увеличивается количество выявленных случаев заражения, а также количество смертельных исходов. Власти могут повторно применить карантинные меры, сообщает Bild.

В таком случае власти Германии не дадут Бундеслиге право проводить матчи даже без зрителей. Кроме того, активно против футбольных мероприятий выступает полиция. В ведомстве опасаются, что игры при пустых трибунах приведут к тому, что болельщики в большом количестве будут собираться у стадионов.

Досрочное завершение чемпионатов

Несмотря на все усилия УЕФА, национальные ассоциации отменяют турниры. Так поступили уже в двух странах — Голландии и Франции. Решения лиг связаны с тем, что до сентября будет действовать запрет на проведение матчей.