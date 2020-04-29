Возобновление чемпионата Германии по футболу, которое было намечено на 9 мая, находится под большим вопросом. Планы Бундеслиги может сорвать новая вспышка коронавируса после ослабления ограничений.
В последние дни в Германии снова увеличивается количество выявленных случаев заражения, а также количество смертельных исходов. Власти могут повторно применить карантинные меры, сообщает Bild.
В таком случае власти Германии не дадут Бундеслиге право проводить матчи даже без зрителей. Кроме того, активно против футбольных мероприятий выступает полиция. В ведомстве опасаются, что игры при пустых трибунах приведут к тому, что болельщики в большом количестве будут собираться у стадионов.
Несмотря на все усилия УЕФА, национальные ассоциации отменяют турниры. Так поступили уже в двух странах — Голландии и Франции. Решения лиг связаны с тем, что до сентября будет действовать запрет на проведение матчей.
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.