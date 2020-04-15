Соловьёв отказался от баттла с Уткиным и посоветовал ему лечиться

Ведущий Владимир Соловьёв ответил спортивному комментатору Василию Уткину на слова, сказанные им в собственном YouTube-канале. Перепалка журналистов продолжается уже несколько дней.

В среду утром Уткин буквально вызвал Соловьёва на баттл по правилам известной рэп-площадки Versus и заявил, что хочет унизить оппонента. Соловьёв, в свою очередь, повторил слова о том, что комментатору нужно лечиться.

"Я не дискутирую с больными людьми. Я готов оплатить ему помощь психиатра и диетолога. Я опасаюсь за его здоровье. Он болен. Он не может мне ничего предложить. Классики говорят, никогда не надо бороться со свиньёй, потому что через некоторое время никто не сможет отличить, кто есть кто. Вызов могут бросать равные. А он тяжело болен", — приводит "Подъём" слова Соловьёва.

"Таких людей надо лечить"

Ведущий телеканала "Россия 1" усомнился в том, что Уткин осознаёт реальное положение дел в стране. От предполагаемой встречи на словесном ринге он отказался.