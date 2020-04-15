Запашный отдал 50 тыс. мошеннику, который представился бойцом Олейником

Дрессировщик Эдгар Запашный в Instagram рассказал, что стал жертвой мошенника. Директор Большого государственного цирка поддался на уловку человека, который представился другом Эдгара, бойцом Алексеем Олейником.

В переписке мошенник попросил помощи в размере 50 тыс. рублей. Запашный перевёл деньги, а затем перезвонил Олейнику. Боец, находящийся в США, удивился тому, что рассказал дрессировщик.