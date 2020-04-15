Дрессировщик Эдгар Запашный в Instagram рассказал, что стал жертвой мошенника. Директор Большого государственного цирка поддался на уловку человека, который представился другом Эдгара, бойцом Алексеем Олейником.
В переписке мошенник попросил помощи в размере 50 тыс. рублей. Запашный перевёл деньги, а затем перезвонил Олейнику. Боец, находящийся в США, удивился тому, что рассказал дрессировщик.
"Потеряв сумму, сегодня я ощутил обиду лишь потому, что такая тварь никогда и никому не поможет, он их просто украл!" - написал Запашный в Instagram.
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В течении года я и мой брат @askoldzap переводим очень серьёзные деньги на благотворительность! Каждый раз,помогая кому то,мы знаем ,что эти деньги для этого человека(почти всегда это ребёнок) гораздо важнее ,чем для нас сейчас! Потеряв сумму сегодня я ощутил обиду лишь потому,что такая тварь никогда и никому не поможет,он их просто украл!!! #меняобманули #вордолженсидетьвтюрьме #неправильно#живитепосовести #запашный#лисин
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