НХЛ представила трейлер к фильму про Овечкина

17 апреля русскоязычная версия сайта НХЛ выпустит фильм "Овечкин: взгляд со стороны". Сегодня лига представила трейлер к фильму о российском форварде "Вашингтон Кэпиталз".

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Россиянина называют единственным претендентом на то, чтобы побить "вечный" рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб.

На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке снайперов. До легендарного канадца россиянину осталось забросить 188 голов.

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