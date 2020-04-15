17 апреля русскоязычная версия сайта НХЛ выпустит фильм "Овечкин: взгляд со стороны". Сегодня лига представила трейлер к фильму о российском форварде "Вашингтон Кэпиталз".
Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Россиянина называют единственным претендентом на то, чтобы побить "вечный" рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб.
На данный момент Овечкин занимает восьмое место в списке снайперов. До легендарного канадца россиянину осталось забросить 188 голов.
Президент России Владимир Путин запланировал очередное обращение к россиянам на 17:00 13 апреля.