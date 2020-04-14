Емельяненко показал красотку, которая вызвала его на бой

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в Instagram опубликовал видео, на котором девушка в боксёрских перчатках вызвала его на бой. Ранее вызов спортсмену бросили многие бойцы и боксёры.

"Здрасьте-здрасьте, Александр Владимирович. Принимаю участие в челлендже и вызываю вас на бой. Приезжайте, больно не будет", — написала девушка. "Почему меня все хотят побить?" — прокомментировал видео Емельяненко.

Карьера Емельяненко

38-летний боец провёл в смешанных единоборствах 36 поединков. Он одержал 28 побед, потерпел семь поражений. Последний бой против Тони Джонсона завершился вничью.

В ноябре 2019 года Емельяненко одержал победу над пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в бою по правилам бокса.