Экс-боец смешанного стиля Олег Тактаров выразил сомнения относительно того, что бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, запланированный на 18 апреля, состоится.

"Поединок Тони — Хабиб? Всем уже наплевать. Спрашиваете про фантастику. Спросите, когда мы полетим на Марс, встретимся с новой галактикой... Это более реально, чем шестой бой... Тони — сумасшедший мексиканец, поэтому его все боятся. Он будет драться до последнего", - объяснил Тактаров.