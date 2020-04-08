СБР планирует объединить мужскую и женскую команды

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв заявил, что мужская и женская сборные в новом сезоне могут проводить совместные сборы. Ранее команды занимались отдельно по своим планам.

По мнению Драчёва, объединение позволит лучше подготовиться к смешанным эстафетам, а также контактным гонкам.

"Есть предложение объединить мужскую и женскую команды, чтобы они работали вместе. Это позволит отрабатывать сингл-микст, смешанные эстафеты, масс-старты. Во всех этих гонках нужны навыки контактной работы", - приводит ТАСС слова Драчёва.

По его словам, ситуация, когда мужская и женская команды встречаются только во время этапов Кубка мира, неправильная.