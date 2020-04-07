Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Загитова с обложки Cosmopolitan заявила, что "никому ничего не должна"

Спорт » Фигурное катание

Фотография российской фигуристки Алины Загитовой будет опубликовано на обложке майского номера Cosmopolitan. На первой полосе журнала также приводится цитата из интервью олимпийской чемпионки:

"Я больше никому ничего не должна".

Возможно, высказывание связано с тем, что девушке в мае станет совершеннолетней. День рождения у неё 18 мая.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Это произошло после финала Гран-при, где она заняла шестое место. Загитова отказалась от участия в чемпионате России, а следовательно, и от возможности выступить на чемпионатах Европы и мира.

Два сезона перед этим Загитова провела более удачно и выиграла:

  • Олимпиаду-2018;
  • чемпионат мира-2019;
  • чемпионат Европы-2018;
  • финал Гран-при;
  • этапы Гран-при в Китае, Франции, России и Финляндии;
  • командный чемпионат мира;
  • чемпионат России.
 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наша cosmo girl появилась на обложке журнала @cosmopolitan_russia ⚡️!!!

Публикация от teamzagitova (@teamzagitova)

Темы алина загитова фигурное катание
Новости Все >
Кремлю не понравилась попытка Трампа "приватизировать" космос
UFC опубликовал полный кард турнира, на котором не будет Нурмагомедова
На Украине преступник расстрелял четверых полицейских
В Нью-Йорке жертв коронавируса будут хоронить в братских могилах
В России могут перенести единый день голосования
За сутки жертвами коронавируса в Испании стали 743 человека
В семи префектурах Японии объявлен режим чрезвычайного положения
Стало известно, почему собаки чувствуют коронавирус у человека
Профессии курьера и водителя стали самыми популярными в России
Свищев сравнил "покупку" голосов за ЧМ-2018 с делом о выборах Трампа
Последние материалы
Кремлю не понравилась попытка Трампа "приватизировать" космос
UFC опубликовал полный кард турнира, на котором не будет Нурмагомедова
На Украине преступник расстрелял четверых полицейских
В Нью-Йорке жертв коронавируса будут хоронить в братских могилах
В России могут перенести единый день голосования
Россию ждет карантин до сентября или нефть по $20
За сутки жертвами коронавируса в Испании стали 743 человека
В семи префектурах Японии объявлен режим чрезвычайного положения
Стало известно, почему собаки чувствуют коронавирус у человека
Профессии курьера и водителя стали самыми популярными в России
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры

Пока решили защитить только детей и подростков.

Лукашенко сдался? В Белоруссии вводят ограничительные меры
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Шоу-бизнес
Появилась новая информация о состоянии Льва Лещенко
Мир. Новости мира
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Любовь Степушова Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны Любовь Степушова Петр Дерябин Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой Петр Дерябин Василий Амирджанов Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость Василий Амирджанов
Комментарии
Россию ждет карантин до сентября или нефть по $20
Свищев сравнил "покупку" голосов за ЧМ-2018 с делом о выборах Трампа
В Казани спасли заблудившегося лебедя
"Армата" - слишком большие амбиции?
Задержаны преступники, укравшие миллионы с банковских карт москвичей
США готовят новую пехоту для войны с Китаем 
США готовят новую пехоту для войны с Китаем 
США готовят новую пехоту для войны с Китаем 
Что из себя представляет коронавирус?
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Правительство: поддержим при пандемии западные компании, а не российские
Парикмахеры Екатеринбурга просят разрешить им работать
Коронавирус не убивает - помогает следить
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
Лунные войны: США "забирают" космос. Что делать России?
Глава районного ГИБДД в Новосибирской области устроил "пьяное" ДТП
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ