Загитова с обложки Cosmopolitan заявила, что "никому ничего не должна"

Фотография российской фигуристки Алины Загитовой будет опубликовано на обложке майского номера Cosmopolitan. На первой полосе журнала также приводится цитата из интервью олимпийской чемпионки:

"Я больше никому ничего не должна".

Возможно, высказывание связано с тем, что девушке в мае станет совершеннолетней. День рождения у неё 18 мая.

Алина Загитова

Олимпийская чемпионка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Это произошло после финала Гран-при, где она заняла шестое место. Загитова отказалась от участия в чемпионате России, а следовательно, и от возможности выступить на чемпионатах Европы и мира.

Два сезона перед этим Загитова провела более удачно и выиграла:

Олимпиаду-2018;

чемпионат мира-2019;

чемпионат Европы-2018;

финал Гран-при;

этапы Гран-при в Китае, Франции, России и Финляндии;

командный чемпионат мира;

чемпионат России.