Фотография российской фигуристки Алины Загитовой будет опубликовано на обложке майского номера Cosmopolitan. На первой полосе журнала также приводится цитата из интервью олимпийской чемпионки:
"Я больше никому ничего не должна".
Возможно, высказывание связано с тем, что девушке в мае станет совершеннолетней. День рождения у неё 18 мая.
Олимпийская чемпионка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года. Это произошло после финала Гран-при, где она заняла шестое место. Загитова отказалась от участия в чемпионате России, а следовательно, и от возможности выступить на чемпионатах Европы и мира.
Два сезона перед этим Загитова провела более удачно и выиграла:
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наша cosmo girl появилась на обложке журнала @cosmopolitan_russia ⚡️!!!
Пока решили защитить только детей и подростков.