15-летняя Трусова запланировала родить трёх детей

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих планах на будущее. Девушка, которой в июне исполнится 16 лет, планирует выступать ещё шесть сезонов и задумывается о детях.

"Сколько планирую выступать? До 22-х. Посмотрим, но мысли были такие. Потом трое детей, две девочки и мальчик, как я хочу. И, конечно, у меня будет очень много собак", — заявила Трусова в интервью "СЭ".

Александра Трусова

Трусова провела один сезон во взрослом катании. Девушка показала такие результаты: