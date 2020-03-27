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Украинский тренер Скрипник может возглавить "Локомотив" или "Динамо"

Спорт » Командные виды » Футбол

Украинский журналист Михаил Спиваковский в эфире передачи "ТаТоТакэ" сообщил, что к тренеру луганской "Зари" Виктору Скрипнику проявляют интерес два московских клуба. "Локомотив" и "Динамо" выходили с предложением к 50-летнему специалисту ещё осенью, но получили отказ.

Клубы теперь снова обратились к Скрипнику и хотят заполучить его после завершения этого сезона. О деталях переговоров на этот раз ничего не известно.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о том, что Скрипник может возглавить киевское "Динамо". По словам Спиваковского, это не соответствует действительности.

Виктор Скрипник

Скрипник на Украине выступал за запорожский "Металлург" и "Днепр". В 1996 году переехал в Германию, где выступал за "Вердер" по 2004 год. Вместе с командой стал чемпионом Бундеслиги и обладателем национального Кубка.

Скрипник остался в системе "Вердера" после завершения карьеры и в 2014 году стал главным тренером команды. Проработал до сентября 2016 года.

В 2018 году возглавил "Ригу", а в начале этого сезона — луганскую "Зарю". После 23-х туров чемпионата Украины команда занимает второе место, имея одинаковое количество очков с киевским "Динамо".

Темы футбол фк локомотив виктор скрипник фк динамо москва чемпионат россии по футболу
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