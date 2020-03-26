Стадион "Маракана" переоборудован под больницу для борьбы с COVID-19

Легендарный стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро переоборудован под полевую больницу. На арене будут лечить людей, заразившихся коронавирусом COVID-19.

Ожидается, что другие стадионы Бразилии также будут превращены в больницы, сообщает CNN.

Коронавирус в Бразилии

На данный момент в Бразилии официально зарегистрированы 2 554 случая заражения коронавирусом. 59 людей скончались в результате болезни.

"Маракана"

Стадион "Маракана" сейчас используют клубы "Фламенго" и "Флуминенсе". Вместимость после реконструкции составляет 78 838 человек. В 1950 году на арене был зафиксирован рекорд — 199 850 зрителей на одной игре.

На "Маракане" прошли матчи трёх крупных турниров:

чемпионат мира-1950 (8 игр);

чемпионат мира-2014 (7 игр);

Олимпиада-2016 (футбольный турнир, 4 матча).

22 июня 2014 года на арене состоялся матч Бельгия — Россия (1:0). На игре присутствовали 73 819 человек.