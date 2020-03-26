Легендарный стадион "Маракана" в Рио-де-Жанейро переоборудован под полевую больницу. На арене будут лечить людей, заразившихся коронавирусом COVID-19.
Ожидается, что другие стадионы Бразилии также будут превращены в больницы, сообщает CNN.
На данный момент в Бразилии официально зарегистрированы 2 554 случая заражения коронавирусом. 59 людей скончались в результате болезни.
Стадион "Маракана" сейчас используют клубы "Фламенго" и "Флуминенсе". Вместимость после реконструкции составляет 78 838 человек. В 1950 году на арене был зафиксирован рекорд — 199 850 зрителей на одной игре.
На "Маракане" прошли матчи трёх крупных турниров:
22 июня 2014 года на арене состоялся матч Бельгия — Россия (1:0). На игре присутствовали 73 819 человек.
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