Мэр Бергамо Джорджио Гори заявил, что матч Лиги чемпионов "Аталанта" — "Валенсия" мог повлиять на распространение коронавируса COVID-19. Первая игра 1/8 финала состоялась 19 февраля в Милане в присутствии 40 тысяч зрителей.
Команда из Бергамо не имеет возможности проводить игры Лиги чемпионов на своём стадионе, который не удовлетворяет условиям УЕФА. Из-за этого "Аталанта" использует стадион "Сан-Сиро" в Милане, в 60 км от Бергамо.
Первый случай заражения коронавирусом в Италии был зафиксирован 23 февраля. До этого в стране не было никаких ограничительных мер.
"Матч стал биологической бомбой. В то время мы не знали, что происходит. Первый заболевший в Италии был 23 февраля. Если вирус уже перемещался, 40 тысяч болельщиков, пришедших на стадион "Сан-Сиро", были заражены. Никто не знал, что вирус уже циркулирует среди нас. Многие смотрели игру в компании, вирус передавался от одного к другому", — заявил Гори.
Отметим, ранее "Валенсия" выступила с заявлением о ситуации с коронавирусом. В нём говорится, что 35% заразившихся в первые дни эпидемии людей в городе посетили матч в Милане.
"Аталанта" победила в той игре со счётом 4:1, а 10 марта в Валенсии обыграла соперника 4:3. Игра в Испании была закрыта для зрителей, но многие болельщики собрались около арены.
Позже УЕФА приостановил проведение Лиги чемпионов на неопределённый срок.
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