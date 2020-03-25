Навка предостерегла россиян и рассказала о панике в США

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка призвала россиян внимательно и серьёзно относиться к пандемии коронавируса COVID-19. Она привела пример США, где ещё три недели назад многие с улыбкой воспринимали новости о распространении инфекции.

По словам Навки, сейчас в США настоящая паника. Об этом фигуристке рассказала её подруга, которая проживает в Америке.

"Сегодня мне звонила подруга, которая проживает в США, спортсменка, пловчиха, с рассказом о том, что ещё три недели назад, когда им рассказывали о вирусе, методах безопасности, все смеялись и продолжали общение, многие студенты уехали домой и заразили своих бабушек и дедушек, но сегодня у них закрыты почти все организации, работают только магазины первой необходимости, нет масок, антисептика и туалетной бумаги, на улицах почти нет людей, нельзя выходить, не так, как в Италии, но запрет введён. Скорая помощь перегружена, даже частные центры, получить помощь сложно", — написала Навка в Instagram.

Спортсменка считает, что ситуация в России может выйти из-под контроля, если люди не будут выполнять предписания по предотвращению пандемии.