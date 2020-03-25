Роналду собирается уйти из "Ювентуса" после пандемии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду собирается уйти из клуба после завершения этого сезона. У португальца есть предложения от двух клубов, сообщает Diario GOL.

Одно из предложений у Криштиану от "ПСЖ", который хочет создать связку Роналду — Мбаппе. Второй вариант с "Манчестер Юнайтед", португалец хотел бы закончить карьеру в этой команде. Но тут всё зависит от того, как "МЮ" выступит в этом сезоне.

Контракт Роналду

Соглашение между Роналду и "Ювентусом" рассчитано до 30 июня 2022 года. Поэтому потенциальным покупателям необходимо выплатить компенсацию за португальца. В 2018 году туринцы заплатили "Реалу" 100 млн евро.

Переход может состояться после завершения сезона, то есть когда пандемия коронавируса пойдёт на спад. На данный момент рассматривается вариант, при котором чемпионаты могут быть доиграны до конца лета, а трансферное окно продлено.

Карьера Роналду

Роналду провёл в составе "Ювентуса" 81 матч, в которых забил 57 голов. Ранее он выступал за: