Загитова показала, как тренируется во время карантина

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала видео домашней тренировки. Из-за эпидемии коронавируса COVID-19 группа тренера Этери Тутберидзе, куда входит олимпийская чемпионка, до 12 апреля приостановила занятия на льду.

Карьера Алины Загитовой

Фигуристка в прошедшем сезоне выступала в финале серии "Гран-при", где заняла шестое место. После этого девушка объявила о приостановке спортивной карьеры до конца сезона.

Перед этим Загитова провела два сезона во взрослом катании и завоевала несколько наград: