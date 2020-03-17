Норвежский лыжник Петтер Нортуг не смог покинут Россию из-за ситуации с коронавирусом. Рейс олимпийского чемпиона в Осло был отменен в результате решения о закрытии границ с Норвегией.
Двукратный олимпийский чемпион прилетел в Россию, чтобы принять участие в лыжном фестивале, который организовал Александр Легков.
"Рейс, на котором, он должен был вылететь вчера, отменили. Наверное, он всё ещё в России. Петтеру не рекомендовали отправляться в Норвегию", — заявил в интервью Dagbladet брат Петтера Томас.
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.