Норвежский лыжник Нортуг не смог покинуть Россию

Норвежский лыжник Петтер Нортуг не смог покинут Россию из-за ситуации с коронавирусом. Рейс олимпийского чемпиона в Осло был отменен в результате решения о закрытии границ с Норвегией.

Двукратный олимпийский чемпион прилетел в Россию, чтобы принять участие в лыжном фестивале, который организовал Александр Легков.