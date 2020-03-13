Единая лига ВТБ сообщила об остановке чемпионата из-за пандемии коронавируса. Срок возобновления турнира не назван.

"После обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, а особенно в баскетболе, руководство Лиги приняло решение временно приостановить сезон-2019/2020.

Также в Лигу с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем участников чемпионата, которое Лига не могла оставить без внимания. На данный момент в стране-участнице чемпионата Эстонии объявлено чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса.

Кроме того, у многих игроков, представителей команд и судей Лиги были многочисленные контакты с зарубежными клубами из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех", — говорится в заявлении лиги.