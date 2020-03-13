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Источник Правда.Ру

Российская Единая лига ВТБ остановила чемпионат из-за коронавируса

Спорт » Командные виды » Баскетбол

Единая лига ВТБ сообщила об остановке чемпионата из-за пандемии коронавируса. Срок возобновления турнира не назван.

"После обсуждения с клубами, а также учитывая ситуацию в европейском и мировом спорте, а особенно в баскетболе, руководство Лиги приняло решение временно приостановить сезон-2019/2020.

Также в Лигу с открытым письмом обратились игроки, обеспокоенные здоровьем участников чемпионата, которое Лига не могла оставить без внимания. На данный момент в стране-участнице чемпионата Эстонии объявлено чрезвычайное положение в связи с угрозой распространения коронавируса.

Кроме того, у многих игроков, представителей команд и судей Лиги были многочисленные контакты с зарубежными клубами из Италии, Франции, Германии, Испании, а также других стран, объявивших о неблагополучной ситуации с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для Лиги ВТБ здоровье игроков, болельщиков и всех участников чемпионата стоит на первом месте. При этом Лига намерена возобновить чемпионат, когда сложится безопасная ситуация для всех", — говорится в заявлении лиги.

Единая лига ВТБ

На момент остановки команды провели по 18-20 матчей в рамках лиги. Команды должны были провести 26 туров, после чего первая восьмёрка сыграла бы плей-офф.

  1. "Химки" — 18 побед/1 поражение.
  2. ЦСКА — 15/4.
  3. "Локомотив" — 14/6.
  4. УНИКС — 12/6.
  5. "Парма" — 8/10.
  6. "Зенит" — 8/10.
  7. "Зелена Гура" (Польша) — 8/11.
  8. "Калев" (Эстония) — 8/12.
  9. "Астана" (Казахстан) — 7/11.
  10. "Нижний Новгород" — 7/11.
  11. "Енисей" — 7/11.
  12. "Автодор" — 5/13.
  13. "Цмоки-Минск" (Белоруссия) — 4/15.
Темы баскетбол коронавирус единая лига втб
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