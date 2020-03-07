Назван состав сборной России на эстафетные гонки в Нове-Место
В субботу, 7 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место состоятся эстафетные гонки. Женщины выйдут на старт в 16.00 по московскому времени, мужчины - в 19.00.
Женская эстафета на этапе Кубка мира в Нове-Место
Сборная России получила седьмой стартовый номер - по месту в эстафетном зачёте. Лидируют в этом виде программы норвежки, которые выиграли все пять предыдущих гонок. Правда, сегодня они будут выступать без Марты Олсбу Ройселан, которая пропускает этап.
Команду России в гонке представят Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.
- Норвегия - Кноттен, Лин, Тандерволд, Экхофф;
- Швейцария - Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Хекки;
- Швеция - Скоттхэм, Магнуссон, Оберг, Перссон;
- Германия - Хорхлер, Хинц, Пройсс, Херманн;
- Франция - Симон, Бреза, Шевалье, Бескон;
- Украина - Меркушина, Джима, Валя Семеренко, Пидгрушная;
- Россия - Юрлова, Старых, Куклина, Резцова;
- Чехия - Жислова, Давидова, Харватова, Пускарчикова;
- Италия - Витоцци, Санфилиппо, Каррара, Вирер.
Мужская эстафета на этапе Кубка мира в Нове-Место
Россияне в мужской эстафете получили четвертый номер. Сегодня в гонке не примет участие лидер команды Александр Логинов. На старт выйдут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Саид Халили.
- Норвегия - Кристиансен, Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё;
- Франция - Гигонна, Жаклен, Дестье, Фийон Майе;
- Германия - Шемпп, Хорн, Пайффер, Долль;
- Россия - Елисеев, Гараничев, Латыпов, Халили;
- Словения - Довжан, Фак, Бауэр, Трсан;
- Австрия - Комац, Эдер, Ландентингер, Лейтнер;
- Белоруссия - Смольский, Бочарников, Лабацу, Ялиотнау;
- Италия - Бормолини, Жакомель, Виндиш, Бионаз;
- Швеция - Самуэльссон, Нелин, Фемлинг, Понсиулома.