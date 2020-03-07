Назван состав сборной России на эстафетные гонки в Нове-Место

В субботу, 7 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место состоятся эстафетные гонки. Женщины выйдут на старт в 16.00 по московскому времени, мужчины - в 19.00.

Женская эстафета на этапе Кубка мира в Нове-Место

Сборная России получила седьмой стартовый номер - по месту в эстафетном зачёте. Лидируют в этом виде программы норвежки, которые выиграли все пять предыдущих гонок. Правда, сегодня они будут выступать без Марты Олсбу Ройселан, которая пропускает этап.

Команду России в гонке представят Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

Норвегия - Кноттен, Лин, Тандерволд, Экхофф; Швейцария - Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Хекки; Швеция - Скоттхэм, Магнуссон, Оберг, Перссон; Германия - Хорхлер, Хинц, Пройсс, Херманн; Франция - Симон, Бреза, Шевалье, Бескон; Украина - Меркушина, Джима, Валя Семеренко, Пидгрушная; Россия - Юрлова, Старых, Куклина, Резцова; Чехия - Жислова, Давидова, Харватова, Пускарчикова; Италия - Витоцци, Санфилиппо, Каррара, Вирер.

Мужская эстафета на этапе Кубка мира в Нове-Место

Россияне в мужской эстафете получили четвертый номер. Сегодня в гонке не примет участие лидер команды Александр Логинов. На старт выйдут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Саид Халили.