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Назван состав сборной России на эстафетные гонки в Нове-Место

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В субботу, 7 марта на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место состоятся эстафетные гонки. Женщины выйдут на старт в 16.00 по московскому времени, мужчины - в 19.00. 

Женская эстафета на этапе Кубка мира в Нове-Место

Сборная России получила седьмой стартовый номер - по месту в эстафетном зачёте. Лидируют в этом виде программы норвежки, которые выиграли все пять предыдущих гонок. Правда, сегодня они будут выступать без Марты Олсбу Ройселан, которая пропускает этап.

Команду России в гонке представят Екатерина Юрлова, Ирина Старых, Лариса Куклина и Кристина Резцова.

  1. Норвегия - Кноттен, Лин, Тандерволд, Экхофф;
  2. Швейцария - Элиза Гаспарин, Селина Гаспарин, Аита Гаспарин, Хекки;
  3. Швеция - Скоттхэм, Магнуссон, Оберг, Перссон;
  4. Германия - Хорхлер, Хинц, Пройсс, Херманн;
  5. Франция - Симон, Бреза, Шевалье, Бескон;
  6. Украина - Меркушина, Джима, Валя Семеренко, Пидгрушная;
  7. Россия - Юрлова, Старых, Куклина, Резцова;
  8. Чехия - Жислова, Давидова, Харватова, Пускарчикова;
  9. Италия - Витоцци, Санфилиппо, Каррара, Вирер.

Мужская эстафета на этапе Кубка мира в Нове-Место

Россияне в мужской эстафете получили четвертый номер. Сегодня в гонке не примет участие лидер команды Александр Логинов. На старт выйдут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Эдуард Латыпов и Саид Халили.

  1. Норвегия - Кристиансен, Дале, Тарьей Бё, Йоханнес Бё;
  2. Франция - Гигонна, Жаклен, Дестье, Фийон Майе;
  3. Германия - Шемпп, Хорн, Пайффер, Долль;
  4. Россия - Елисеев, Гараничев, Латыпов, Халили;
  5. Словения - Довжан, Фак, Бауэр, Трсан;
  6. Австрия - Комац, Эдер, Ландентингер, Лейтнер;
  7. Белоруссия - Смольский, Бочарников, Лабацу, Ялиотнау;
  8. Италия - Бормолини, Жакомель, Виндиш, Бионаз;
  9. Швеция - Самуэльссон, Нелин, Фемлинг, Понсиулома.
Темы биатлон александр логинов кубок мира по биатлону
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