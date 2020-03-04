Емельяненко извинился перед Канделаки. Видео записал Кадыров

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принёс извинения генеральному продюсеру канала "Матч ТВ" Тине Канделаки. Видео со словами спортсмена записал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Боец готовится к бою с Исламом Махачевым в Грозном. Во время подготовки Емельяненко не раз демонстрировал видеоролики с Кадыровым. Канделаки на это в интервью заявила, что спортсмену нужен глава Чечни, а не наоборот.

Емельяненко отреагировал на слова Канделаки грубо.

"Я никогда раньше не думал, что Тина Канделаки такая дура. Я был о ней лучшего мнения. Дура… Дура. Полная дура", — заявил спортсмен.

Сегодня Канделаки опубликовала видео с извинениями спортсмена, отреагировав на него так: