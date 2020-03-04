Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко принёс извинения генеральному продюсеру канала "Матч ТВ" Тине Канделаки. Видео со словами спортсмена записал глава Чечни Рамзан Кадыров.
Боец готовится к бою с Исламом Махачевым в Грозном. Во время подготовки Емельяненко не раз демонстрировал видеоролики с Кадыровым. Канделаки на это в интервью заявила, что спортсмену нужен глава Чечни, а не наоборот.
Емельяненко отреагировал на слова Канделаки грубо.
"Я никогда раньше не думал, что Тина Канделаки такая дура. Я был о ней лучшего мнения. Дура… Дура. Полная дура", — заявил спортсмен.
Сегодня Канделаки опубликовала видео с извинениями спортсмена, отреагировав на него так:
"Приятно удивлена и, разумеется, никакого зла на Сашу не держу. Удачи в бою — и всегда жду в гости".
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