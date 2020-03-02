Французский биатлонист Мартен Фуркад высказал своё мнение по поводу ситуации с проведением этапа Кубка мира в чешском Нове-Место без зрителей. Власти Чехии приняли такое решение из-за распространения коронавируса. На выходных в этой стране выявили три случая заболевания.
По мнению Фуркада, власти непоследовательно ведут борьбу с вирусом COVID-19. Лидер общего зачёта Кубка мира считает, что если для болельщиков есть угроза из-за коронавируса, то и для биатлонистов тоже.
"Непоследовательность с COVID-19 продолжается. Болельщикам запрещено присутствовать на этапе Кубка мира, в то время как для биатлонистов в этом нет никакой проблемы несмотря на то, что мы все были в Италии меньше чем две недели назад", — написал Фуркад в Twitter.
Гонки в Нове-Место пройдут с 5 по 8 марта. Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что тренеры мужской сборной России определились с составом команды.
Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".