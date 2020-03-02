Фуркад недоволен решением провести этап Кубка мира без зрителей

Французский биатлонист Мартен Фуркад высказал своё мнение по поводу ситуации с проведением этапа Кубка мира в чешском Нове-Место без зрителей. Власти Чехии приняли такое решение из-за распространения коронавируса. На выходных в этой стране выявили три случая заболевания.

По мнению Фуркада, власти непоследовательно ведут борьбу с вирусом COVID-19. Лидер общего зачёта Кубка мира считает, что если для болельщиков есть угроза из-за коронавируса, то и для биатлонистов тоже.

"Непоследовательность с COVID-19 продолжается. Болельщикам запрещено присутствовать на этапе Кубка мира, в то время как для биатлонистов в этом нет никакой проблемы несмотря на то, что мы все были в Италии меньше чем две недели назад", — написал Фуркад в Twitter.

Гонки в Нове-Место пройдут с 5 по 8 марта. Ранее "Правда.Ру" сообщала о том, что тренеры мужской сборной России определились с составом команды.

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место