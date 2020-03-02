Назван состав мужской сборной России на два этапа КМ по биатлону

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Сергей Белозёров сообщил состав команды на два ближайших этапа Кубка мира. С 5 по 8 марта соревнования пройдут в чешском Нове-Место, с 12 по 15 марта - в финском Контиолахти.

В состав команды попали шестеро биатлонистов, среди которых Александр Логинов. Полностью заявка выглядит так:

Александр Логинов;

Матвей Елисеев;

Евгений Гараничев;

Эдуард Латыпов;

Никита Поршнев;

Карим Халили.

По сравнению с предыдущим этапом Кубка мира (без учёта чемпионата мира) в составе произошло одно изменение: Карим Халили заменил Кирилла Стрельцова.

Ранее "Правда.Ру" опубликовала расписание этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место. Также сообщалось, что соревнования в Чехии пройдут без зрителей из-за коронавируса.