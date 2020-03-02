Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону
Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдёт с 5 по 8 марта в чешском городе Нове-Место. Во время соревнований запланированы спринтерские гонки, эстафеты и масс-старт.
Каждую из гонок телеканалы "Матч ТВ" и Eurosport покажут в прямом эфире.
Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место
- 5 марта, 19.35 - Спринт (женщины).
- 6 марта, 19.30 - Спринт (мужчины).
- 7 марта, 16.00 - Эстафета (женщины).
- 7 марта, 19.00 - Эстафета (мужчины).
- 8 марта, 13.45 - Масс-старт (женщины).
- 8 марта, 15.45 - Масс-старт (мужчины).
Общий зачёт Кубка мира по биатлону
В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидерство удерживает Мартен Фуркад. Помешать французу выиграть Большой хрустальный глобус могут Кантен Фийон Майе и Йоханнес Бё. Россиянин Александр Логинов идёт шестым.
- Мартен Фуркад (Франция) - 788 очков.
- Кантен Фийон Майе (Франция) - 712 очков.
- Йоханнес Бё (Норвегия) - 690 очков.
- Тарьей Бё (Норвегия) - 623.
- Симон Дестьё (Франция) - 576.
- Александр Логинов (Россия) - 570.
- Эмельен Жаклен (Франция) - 547.
- Бенедикт Долль (Германия) - 512.
- Йоханнес Дале (Норвегия) - 506.
- Ветле Кристиансен (Норвегия) - 439.
У женщин лидирует итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок - Екатерина Юрлова - идёт 18-й.
- Доротея Вирер (Италия) - 719.
- Ханна Эберг (Швеция) - 613.
- Тириль Экхофф (Норвегия) - 607.
- Марте Олсбу Ройселанн (Норвегия) - 597.
- Дениз Херманн (Германия) - 571.
- Ингрид Тандерволд (Норвегия) - 461.
- Паулина Фиалкова (Словакия) - 445.
- Жюли Симон (Франция) - 441.
- Жюстин Беза (Франция) - 433.
- Франциска Пройсс (Германия) - 411.