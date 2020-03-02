Опубликовано расписание седьмого этапа Кубка мира по биатлону

Седьмой этап Кубка мира по биатлону пройдёт с 5 по 8 марта в чешском городе Нове-Место. Во время соревнований запланированы спринтерские гонки, эстафеты и масс-старт.

Каждую из гонок телеканалы "Матч ТВ" и Eurosport покажут в прямом эфире.

Расписание этапа Кубка мира по биатлону в Нове-Место

5 марта, 19.35 - Спринт (женщины).

6 марта, 19.30 - Спринт (мужчины).

7 марта, 16.00 - Эстафета (женщины).

7 марта, 19.00 - Эстафета (мужчины).

8 марта, 13.45 - Масс-старт (женщины).

8 марта, 15.45 - Масс-старт (мужчины).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону

В общем зачёте Кубка мира у мужчин лидерство удерживает Мартен Фуркад. Помешать французу выиграть Большой хрустальный глобус могут Кантен Фийон Майе и Йоханнес Бё. Россиянин Александр Логинов идёт шестым.

Мартен Фуркад (Франция) - 788 очков. Кантен Фийон Майе (Франция) - 712 очков. Йоханнес Бё (Норвегия) - 690 очков. Тарьей Бё (Норвегия) - 623. Симон Дестьё (Франция) - 576. Александр Логинов (Россия) - 570. Эмельен Жаклен (Франция) - 547. Бенедикт Долль (Германия) - 512. Йоханнес Дале (Норвегия) - 506. Ветле Кристиансен (Норвегия) - 439.

У женщин лидирует итальянская биатлонистка Доротея Вирер. Лучшая из россиянок - Екатерина Юрлова - идёт 18-й.