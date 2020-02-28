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Назван состав сборной России на спринтерские гонки ЧЕ по биатлону

Спорт » Одиночные виды » Биатлон

В субботу, 29 февраля на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин. Россию в этом виде программы представят по шесть биатлонистов и биатлонисток.

Чемпионат Европы по биатлону: мужской спринт

Участие в мужской гонке примут 122 спортсмена. Первым из россиян на старт уйдёт Кирилл Стрельцов, который получил 10-й номер. Гонка начнётся в 12.30 по московскому времени.

Стартовые номера российских биатлонистов:

  • 10 - Кирилл Стрельцов;
  • 39 - Матвей Елисеев;
  • 50 - Саид Халили;
  • 67 - Никита Поршнев;
  • 77 - Василий Томшин;
  • 87 - Эдуард Латыпов.

Чемпионат Европы по биатлону: женский спринт

На женскую гонку заявлены 107 спортсменок. Первой из россиянок на трассу уйдёт Валерия Васнецова под 41-м номером. Гонка стартует в 15.30.

Стартовые номера россиянок:

  • 41 - Валерия Васнецова;
  • 45 - Кристина Резцова;
  • 67 - Екатерина Глазырина;
  • 71 - Ульяна Кайшева;
  • 72 - Анастасия Поршнева;
  • 82 - Виктория Сливко.
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