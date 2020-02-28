Назван состав сборной России на спринтерские гонки ЧЕ по биатлону

В субботу, 29 февраля на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин. Россию в этом виде программы представят по шесть биатлонистов и биатлонисток.

Чемпионат Европы по биатлону: мужской спринт

Участие в мужской гонке примут 122 спортсмена. Первым из россиян на старт уйдёт Кирилл Стрельцов, который получил 10-й номер. Гонка начнётся в 12.30 по московскому времени.

Стартовые номера российских биатлонистов:

10 - Кирилл Стрельцов ;

; 39 - Матвей Елисеев ;

; 50 - Саид Халили ;

; 67 - Никита Поршнев ;

; 77 - Василий Томшин ;

; 87 - Эдуард Латыпов.

Чемпионат Европы по биатлону: женский спринт

На женскую гонку заявлены 107 спортсменок. Первой из россиянок на трассу уйдёт Валерия Васнецова под 41-м номером. Гонка стартует в 15.30.

Стартовые номера россиянок: