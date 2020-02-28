В субботу, 29 февраля на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах состоятся спринтерские гонки у мужчин и женщин. Россию в этом виде программы представят по шесть биатлонистов и биатлонисток.
Участие в мужской гонке примут 122 спортсмена. Первым из россиян на старт уйдёт Кирилл Стрельцов, который получил 10-й номер. Гонка начнётся в 12.30 по московскому времени.
Стартовые номера российских биатлонистов:
На женскую гонку заявлены 107 спортсменок. Первой из россиянок на трассу уйдёт Валерия Васнецова под 41-м номером. Гонка стартует в 15.30.
Стартовые номера россиянок:
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